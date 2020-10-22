Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu tutuklandı



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA´da jandarma ve MİT tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde istihbarat sorumlusu `Ebu Rawaha´ kod adlı S.E.N. (33), sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, 2014 ve 2017 yılları arasında Halep ve ElBab´da DEAŞ terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu olduğu tespit edilen `Ebu Rawaha´ kod adlı S.E.N.´nin kentte olduğu belirlendi. Yapılan takibin ardından şüphelinin evine dün sabah Jandarma Özel Harekat Timleri desteğiyle şafak baskını yapıldı. S.E.N. yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada bulunan dijital materyel ve örgütsel dokümanlara el koyuldu. S.E.N., İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. S.E.N., çıkarıldığı mahkemece 'Terör örgütüne üye olma' ve 'Devletin birliğini, bütünlüğünü bozma' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-22 14:04:55



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