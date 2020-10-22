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Kameradaki cinayetin sanığı hakim karşısında: Olay nefsi müdafaa

DHA

Kameradaki cinayetin sanığı hakim karşısında: Olay nefsi müdafaa


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA´da iki grup arasında çıkan ve güvenlik kamerasına da yansıyan silahlı kavgada hayatını kaybeden Muhammet Yaşar´ın (34), öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine başlandı. Muhammet Yaşar'ı öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkan Kenan Erdal (23), duruşmada üzgün olduğunu söyleyerek, "Olay nefsi müdafaaydı" dedi.  
Olay, geçen mayıs ayında, Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi, 1. Yeşim Sokak´ta meydana geldi. Alacak nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Ramazan Baydır ve Kenan Erdal´ın aralarında bulunduğu gruplar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga esnasında her iki taraftan da silahlar ateşlendi. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, Kenan Aladağ ve Mehmet Fatih Şahap yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Muhammet Yaşar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Fatih Şahap müdahalesinin ardından taburcu edildi. Yaralı  Kenan Aladağ ise gördüğü tedavi sonrası taburcu oldu. Adliyeye sevk edilen sanık Kenan Erdal, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Çatışma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kenan Erdal´ı  belindeki silahı çıkarak karşı tarafa ateş ettiği anlar ile hayatını kaybeden Muhammet Yaşar´ın yere düşmesi yer aldı.
Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan Erdal, SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katılırken, hayatını kaybeden Muhammet Yaşar´ın annesi Gülhanım Yaşar (57), babası Ali Yaşar (58) ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.
'YAŞAR´I TANIMIYORUM'
Sanık Kenan Erdal, olay günü Ramazan Baydır ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu ve bunu konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Kendileri konuşurken, daha sonrasında olay yerine Muhammet Yaşar´ın da geldiğini, tartışmanın da kavgaya dönüştüğünü söyleyen Erdal, kendisine silah çekildiğini ve kendisini savunmak için rastgele ateş ettiğini dile getirdi.
Yaşar´ı daha önceden tanımadığını ve yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık Erdal, "Ben rastgele ateş ettim. Kimsenin vurulup vurulmadığını görmedim. Bana 2 kişi silah çekmişti, ben nefsi müdafaa yaptım" dedi.
Olay sırasında yaralanan Kenan Aladağ, duruşmada verdiği ifadesinde ise "Maktul beni kolunun altına alıp, belinden çıkardığı tabancasıyla, elini tutmaya çalışmama rağmen, kasığımdan vurdu. İki adım attıktan sonra yere düştü. Sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.
Maktulün babası Ali Yaşar da iftarını yapmasının ardından oğluna telefon geldiğini ve sonrasında evden çıktığını belirterek, "20 dakika sonra ölüm haberini aldık. Size ve adalete güveniyorum. Sanığın gereken cezayı alacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerin incelenmesine, bazı tanıkların dinlenmesine ve  sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ocak ayına erteledi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-10-22 15:47:12

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