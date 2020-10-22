14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da, babasının yan koltukta oturduğu otomobili 14 yaşındaki çocuğun kullanma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Birçok kişinin yürüyüş yaptığı alandaki tehlikeli sürüş, tepkiler üzerine sona erdi.

Olay, öğle saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Hikmet Şahin Kültürpark´ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre, 14 yaşında olduğunu belirttiği oğluna araç kullanmayı öğretmek için açık alana geldi. Birçok kişinin piknik ve yürüyüş yaptığı alanda, 16 N 0120 plakalı otomobilin şoför koltuğuna küçük çocuk geçti. Yan koltuğa babası otururken, çocuk da aracı çalıştırıp, gitmeye başladı. Bu sırada parktaki bazı kişiler, çocuğuna aracı kullandıran kişiye tepki gösterdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Parktakilerin tepkisi üzerine tehlikeli sürüş, son buldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2020-10-22 16:40:34



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