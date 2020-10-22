14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



PARA CEZASI KESİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde, E.D.'nin (38), 16 N 0120 plakalı otomobiline 14 yaşındaki oğlunu geçirmesi ve yan koltukta otururken çocuğun otomobili sürdüğü anların sosyal medyaya yansımasının ardından emniyet ekipleri harekete geçti. Plaka sahibi olan baba E.D.'ye, ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 473 lira para cezası kesildi.Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Yavuz YILMAZ

2020-10-22 17:37:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.