Bursa'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanması için bizzat kendi imzasıyla önerge verdiklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı Meclis Toplantısı Merinos Kongre ve Kültür Sarayında yapıldı. Toplantı sonrasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz bu uygulamayı 1 Temmuz itibari ile bıraktık. Tekrar tavsiyeler doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı bir karar alıyor bununla ilgili çünkü suyu ve ulaşımı ücretsiz yapma şansın yok. Bununla ilgili bir genelge yayınlanması gerekiyor. Nihayetinde bu tavsiyeler doğrultusunda bizzat benim imzamla verilmiş bir önerge var. Dolayısıyla yarın sabahtan itibaren uygulaması başlayacaktır" dedi.

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