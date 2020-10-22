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Başkan Aktaş: "Kimse tribünlere oynamasın" Bursa'da ulaşım sağlık çalışanlarına ücretsiz

İHA

Başkan Aktaş: "Kimse tribünlere oynamasın" Bursa'da ulaşım sağlık çalışanlarına ücretsiz

BUSKİ su faturalarından katı atık bedellerinin kaldırılmasının yasalara aykırı olduğunu öne süren muhalefet partili meclis üyelerine yanıt veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İyi niyetle getirilmiş tüm eleştirilere çok büyük saygı duyuyorum. Lakin kimse tribünlere oynamayacak. Bana katı atık bedeli ile alakalı nutuk okuyan arkadaşlar gelecekler Beşiktaş'ta, Avcılar'da ve daha birçok yerde 2011'den beri katı atık bedeli alınmıyor bana onu açıklayacaklar. Kanun Bursa'da geçerli de İstanbul'da mı geçersiz, Ankara'da mı geçersiz, İzmir'de mi geçersiz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ekim Ayı Meclis Toplantısı, salgın tedbirleri kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Beyazıt Salonu’nda Başkan Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantının başında Bursa ve ülke gündemine değinen Başkan Aktaş, Bursa’da su fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki iddialara cevap verdi. Bursa’da göreve geldiği 3 Kasım 2017 tarihinde suyun 1 tonunun 3.10 TL olduğunu bugün ise 3.89 TL’ye geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Aradaki zam oranı yüzde 26. O tarihte 10 tona kadar 1’inci kademeydi. Şu anki uygulama 12 tona kadar birinci kademe. Bu da aslında kısmi olarak yüzde 20’lik bir iyileştirmedir. Bu mecliste alınan kararla 2011 senesinden bu yana her ay TEFE TÜFE'ye göre fiyat ayarlaması yapıyoruz. Hatırlayacağınız üzere göreve geldikten sonra farklı zaman dilimlerinde 3 kez indirimler yaptık ve geçen yılsonunda da yukarı doğru bir fiyat ayarlaması yaptık. Şimdi eğer biz bunların hiçbirini yapmayıp normal şartlar altında TEFE TÜFE'ye göre fiyat seyretmiş olsaydı şu an su fiyatı yüzde 3233 daha da artacaktı. Türkiye'de 30 tane büyükşehir var ve su fiyatları belli. Bunlar gizli saklı değil, isteyen bakabilir” diye konuştu.

"Kimse su üzerinden algı yapmasın"
Muhalefet partili meclis üyelerinin katı atık toplama bedellerinin su faturalarından çıkarılmasının kanuna aykırı olduğu yönündeki iddialarına da açıklık getiren Başkan Aktaş, kanunun her il için farklı olmadığını hatırlattı. Katı Atık Toplama bedelinin birçok belediyede yıllardır alınmadığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bana katı atık bedeli ile alakalı nutuk okuyan arkadaşlar gelecekler Beşiktaş'ta, Avcılar'da ve birçok yerde 2011'den beri katı atık bedeli alınmıyor bunu açıklayacaklar. Kanun Bursa'da geçerli İstanbul'da mı geçersiz, Ankara'da mı geçersiz, İzmir'de mi geçersiz. Ben iyi niyetle getirilmiş tüm eleştirilere çok büyük saygı duyuyorum. Lakin kimse tribünlere oynamayacak. Kimse su üzerinden algı yapmaya çalışmayacak” dedi.

"Halkın teşekkürü önemli"
Konuşmasında BUDO’da yaptıkları fiyat indiriminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na teşekkür eden CHP’li İl Başkanı ve ilçe Belediye Başkanının açıklamalarına değinen Başkan Aktaş, “Benim ağzımdan ‘İstanbul'un Karşıyaka'daki İskele zammından dolayı biz BUDO fiyatlarını artırırız’ gibi bir açıklamayı bilen varsa duyan varsa istirham ederim açıklasınlar ben görevimden istifa edeceğim. Kimin ne olduğunu bileceğiz, neye teşekkür ettiğimizi, neyi eleştirdiğimizi bileceğiz. Biz 50 TL'lik BUDO fiyatını 65 TL'ye çıkardık. Çünkü seyreltilmiş yolcu uygulamasından dolayı yarı yarıya alacaksınız dediler. 330 olan koltuk sayımız 165’e düştü. Daha sonra verilen kararla ve bizim yaptığımız birkaç uygulama ile bu sayı 215’ler civarına çıktı. Bunu da göz önüne alarak bir de yolcu rakamları düştüğü için kampanya yapıp, indirim uyguladık. İyi ki yapmışız. Yüzde 34 olun doluluk oranımız yüzde 75’e çıktı. Aynı gemi gidip geliyor ve biz indirime rağmen aynı ciroyu elde ediyoruz. İstanbul Belediyesi’nin yüzde 65 zammından bahsedildi. Alakası yok. İstanbul 3 katı zam yapmak istedi. Hem o yakada hem bu yakada. Bir de yüzde 3 olan cirodan rakamı da yüzde 5’e çıkardı. Bunları topladığımızda yüzde 300'lük bir artışa tekabül ediyor. Biz bunu kabul etmediğimizi daha ilk gün söyledik. Ben bu süreç boyunca hiçbir şekilde ‘bu zamlardan dolayı biz fiyatı artırıyoruz’ diye bir şey konuşmadım. BUDO ile alakalı bir algı oluşturmak istendi. Kim kime teşekkür etti önemli değil. Biz vatandaşın teşekkürlerine bakıyoruz. Eğer bu manada siyasi olgunluk gösterip, muhalefet teşekkür ederse başımızın üstünde yeri var” dedi.

"Sağlıkçılara ücretsiz ulaşım"
Bu arada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, salgın sürecinde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını desteklemek amacıyla toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmalarına yönelik verdiği önerge, oy birliği ile kabul edildi. Buna göre sağlık çalışanları Bursakart ücret entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından 23 Ekim 2020 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020’ye kadar ücretsiz yararlanacak. İlçeler arası turizm ve hava alanı hatları ile ayakta yolcu almayan hatlar kapsam dışında tutuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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