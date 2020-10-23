Bursa'dan 3 okul hibe desteği alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'dan 3 okul hibe desteği alacak

İHA

Bursa'dan 3 okul hibe desteği alacak

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" proje başvuruları sonuçlandı. Hibe desteği almaya hak kazanan 41 proje arasında Bursa 3 okulla yer aldı.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından "Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2020 Programı" kapsamında sunulan proje başvuru kabulleri sonuçlandı. Proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirilmesi amaçlanan ERDEM Destek 2020 Programı okullardan yoğun ilgi gördü.
Destek Programına yapılan 690 proje başvurusu arasından uygunluk kriterlerini taşıyan 657 proje başvurusu içerik değerlendirmesine alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut bütçe imkânları çerçevesinde 41 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. ERDEM Destek 2020 Programı kapsamında 959 bin 631 TL hibe destek verilecek.
Destek Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 41 proje arasında Bursa’dan 3 okul yer aldı. Bursa’da İznik Anadolu Lisesi “eGayret”; Osmangazi Şehit Jandarma Er Selim Koçdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi “Anlayarak Hızlı Okuma ve Zaman Yönetimi” ve Osmangazi Demirtaş İsmail Hakkı Bursevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Başarı Grupları Akran Yardımı ile Eğitim” Projeleri ile hibe destek almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aldatıldı, mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar kamerada Bursa'da 40 yıllık eşinin kendisini aldattığını öne süren kadın, eşinin aracını taşladı, daha sonra da sokak ortasında çift birbirine girdi Başka bir evde yakalanan adam eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
YEREL HABERLER Aldatıldı, mahalleyi ayağa kaldırdı...O anlar ...
14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğuna araç kullandırdı, cezayı yedi
Kazada yaralanan yaya: Yevmiyeciyim, bu şekilde nasıl çalışacağım
YEREL HABERLER Kazada yaralanan yaya: Yevmiyeciyim, bu şekilde nasıl ...
(Özel) Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da kaykaya biner gibi motor çaldılar
İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER İskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpan araç kaçtı
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpan araç ...
Başkan Aktaş: "Kimse tribünlere oynamasın" Bursa'da ulaşım sağlık çalışanlarına ücretsiz
YEREL HABERLER Başkan Aktaş: "Kimse tribünlere oynamasın" Bursa'da ...
Bursa'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz
YEREL HABERLER Bursa'da sağlık çalışanlarına ulaşım ücretsiz
Yenişehir Polisi'nden başarılı operasyon
YEREL HABERLER Yenişehir Polisi'nden başarılı operasyon
Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada nefsi müdafaa savunması
YEREL HABERLER Bursa'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgada nefsi ...
14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada (2)
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil ...
14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil kullanma anı kamerada
YEREL HABERLER 14 yaşındaki çocuğun, yanında babasıyla otomobil ...
Binadan 3 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Binadan 3 kamyon çöp çıktı
Yıldırımlı miniklerden sağlıklı gülüşler
YEREL HABERLER Yıldırımlı miniklerden sağlıklı gülüşler
Bursa’da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da 3 katlı evden 3 kamyon çöp çıktı
Kameradaki cinayetin sanığı hakim karşısında: Olay nefsi müdafaa
YEREL HABERLER Kameradaki cinayetin sanığı hakim karşısında: Olay ...
Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
YEREL HABERLER Bursa Sağlık Müdürlüğü'nde görev değişimi
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne Fevzi Yavuzyılmaz atandı
YEREL HABERLER Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görev değişimi Bursa İl ...
İnegöl’de bozulan asfaltlar yamalanıyor
YEREL HABERLER İnegöl’de bozulan asfaltlar yamalanıyor
Başkanların ortak hedefi Bursa’ya hizmet
YEREL HABERLER Başkanların ortak hedefi Bursa’ya hizmet
MİT ve Jandarmadan ortak operasyon DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu Bursa'da yakalandı
YEREL HABERLER MİT ve Jandarmadan ortak operasyon DEAŞ'ın istihbarat ...
'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor
YEREL HABERLER 'Tarımda 4 mevsim hasat' projesi için destek istiyor
Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu ...
Türk motifleri Osmangazi’de dokunuyor
YEREL HABERLER Türk motifleri Osmangazi’de dokunuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X