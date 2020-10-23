Bursa'da yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı

Bursa'da yokuş aşağı inerken yan yatan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kamyonet 2 saatlik çalışma sonucu kepçe yardımıyla kaldırıldı.
Olay, Uludağ'ın eteklerindeki merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi.
Yokuş aşağıya inmeye çalışan kamyonet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aracı yan yattı. Sokağın girişini kaptan kamyonet vatandaşlara zor anlar yaşatırken, kepçe yardımıyla 2 saat süren çalışmalar sonucu kaldırılarak yoldan çekildi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.