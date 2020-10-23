İki aracın çarpıştığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesindeki, Turgutalp Mahallesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde dün 18.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Kezban Özel (20) yönetimindeki 16 KBE 20 plakalı otomobil, sokaktan kavşağa giren sürücü Vehbi Duru (57) idaresindeki 16 KND 15 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kezban Özel, hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı Özel´i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-23 10:22:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.