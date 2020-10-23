Otomobilde uyuyan kişinin banka kartlarını çaldı, ATM´den para çektiği an kamerada



Mehmet İNAN-Derya EVREN/ BURSA,(DHA) BURSA'da alkol aldıktan sonra otomobilinde uyuyan Eyüp B.'nin (27), içinde 12 bin 500 lira, 70 çek ve üzerinde şifrelerinin yazdığı banka kartlarının bulunduğu çantayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Habil Kaan Serin´in (30), ATM´den 10 bin TL para çektiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hırsızlık olayı, 6 Ekim Salı günü merkez Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte alkol alan Eyüp B., daha sonra gruptan ayrılarak bindiği otomobilinde uyuyakaldı. Bir süre sonra otomobilin yanında gelen kimliği belirsiz bir kişi,

Eyüp B.'nin otomobilinden içinde 12 bin 500 lira ve 70 çek ile üzerinde şifrelerinin yazdığı 10 banka kartının bulunduğu evrak çantasını aldı. Hırsızlık anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ne giderek, buradaki ATM'lerden banka kartlarıyla 10 bin lira çekti.

HESAP HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ, GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bir süre sonra uyanan Eyüp B., çantasının çalındığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hesap hareketlerinden banka kartları ile para çekilen ATM'leri tespit etti. Olayın yaşandığı ve ATM'lerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Habil Kaan Serin olduğunu tespit etti. Şüpheli 2 gün önce düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Habil Kaan Serin, dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ATM'DEN PARA ÇEKTİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINDA

Habil Kaan Serin'in ATM'den çektiği paranın bir kısmını harcadığı tespit edilirken, kalan miktar ile çekler ve banka kartları Eyüp B.'ye teslim edildi. Öte yandan Serin´in ATM´den para çektiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Serin´in para çektiği sırada çevresini kontrol ettiği, çektiği parayı cebine koyduğu ve ATM´den hızla uzaklaştığı yer alıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-10-23 10:27:53



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