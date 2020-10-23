Bursaspor öne geçtiği maçlarda 10 puan kaybetti

Menemenspor’a 21 mağlup olan Bursaspor, maçları başladığı gibi bitiremiyor. Yeşil beyazlılar, bu sezon öne geçtiği 4 maçın 3’ünü kaybetti 1’inde de berabere kaldı.

TFF 1.Lig’in 6. haftasında Menemenspor’a 21 mağlup eden Bursaspor’da, beklenen sıkıntı yeniden gerçekleşti. Yeşil beyazlılar, bu sezon iyi başladığı maçların sonunu getirmekte güçlük çekiyor. Bursaspor, öne geçtiği 4 maçta toplam 10 puan kaybetti. Sezonun ilk maçında Adana Demirspor karşısında 10 öne geçen Bursa ekibi, sahadan 31 mağlup ayrıldı. Giresunspor maçında da ilk golü atan takım olan Bursaspor, yine sahadan 21’lik skorla puansız ayrıldı. En dikkat çeken olay ise Tuzlaspor maçında oldu. Rakibi karşısında 30’ı yakalayan yeşil beyazlılar, 90 dakikanın sonunda 33’lük skora razı oldu. Son olarak da Menemenspor mücadelesinde öne geçen Bursaspor, son dakikada yendiği golle 21 yenildi ve yine puan çıkartamadı.

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