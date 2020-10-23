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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin stratejik geleceği şekilleniyor

İHA

Üniversitenin stratejik geleceği şekilleniyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yönetimi, 20222026 yılları arasında atacağı adımları şimdiden belirliyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’un liderliğinde yürütülen çalışmalar, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu toplantısında akademisyenlerle paylaşıldı.
BUÜ Senatosu ve Yönetim Kurulu’nun haftalık olağan toplantısında Üniversite Stratejik Plan Çalışması taslağı akademisyenlerin görüşüne sunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından altyapısı hazırlanan çalışmalarda gelinen nokta hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunmak istediklerini aktardı.
Devletin tüm kurumlarının yeni dönemde çalışmalarını bir planlama ile belirlemesini ve bu hedefler doğrultusunda adımlar atması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Bu dönemde akademisyenlerimizin de fikirleriyle, nerelerde güçlenmemiz, nerelere önem vermemiz gerektiği hususlarında çalışmalar yapacağız. Biz araştırma üniversitesiyiz. ArGe’ye önem vermeliyiz. Kalitenin arttırılmasına önem vermeliyiz. Çıktılarımızı pazarlamaya önem vermeliyiz. İnsan kaynakları açısından verimli çalışmalar yapmalıyız. Bu hedefle geçtiğimiz hafta bir genelge yayınladık. 2021 Mayıs ayına kadar bu planlamayı bitirmeyi arzu ediyoruz. Hazırlanan planı kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.
Yapılan çalışmaların bir irade beyanı olduğunu vurgulayan Rektör Kılavuz; “Geleceğe dönük, 5 yıllık irademizi bu çalışma ile ortaya koymuş olacağız. Belirlediğimiz temel çalışma prensibi üzerine yürüyeceğiz. 5 yıl sonra da nereye geldiğimize, ne gibi çalışmalar yaptığımıza hep birlikte bakarız. Bugün, Senato ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile temel prensiplerimiz konusunda fikir alışverişinde bulunacağız. Birlikte gelecek planlamamızı yapacağız ve çalışmalarımızı bu amaçla yürütmeye devam edeceğiz” dedi.
Toplantıda Strateji Geliştirme Daire Başkan Vekili Kamuran Üstün tarafından çalışmanın ana hatları konusunda katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

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