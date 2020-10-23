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Bursa'da korona virüste korkutan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'daki korona virüs rakamlarının eylül ayının ortasına kıyasla üç katına çıktığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" "Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda" "Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmelerini rica ediyorum" "İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum"

İHA

Bursa'da korona virüste korkutan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'daki korona virüs rakamlarının eylül ayının ortasına kıyasla üç katına çıktığını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Korona virüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" "Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor" "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda" "Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmelerini rica ediyorum" "İstanbulluları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini belirterek, "Bursa salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Korona virüs rakamları eylül ayının ortasına kıyasla günlük ortalamada üç katına çıktı. Bursa halkından salgınla mücadeleyi hayatı koruma mücadelesi olarak görmelerini rica ediyorum. İstanbul'daki rakamlar da Türkiye'nin yüzde 40'ına tekabül ediyor. İstanbulluları da gerekirse fedakarlıkta bulunarak kurallara uymaya davet ediyorum" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi toplantı ve incelemelerde bulunmak için Bursa'ya geldi. Bursa Valiliği'ni ziyaret eden Fahrettin Koca, tüm türkiyede korona virüs salgınının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.
Bursa ziyaretinde bu şehrin yanısıra, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden de daha büyük destek talebinde bulunduğunu kaydeden Koca, "Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de gösterin. Salgınla mücadelede tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu ise ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde verilen mücadelede gelinen noktayı, hastanelerimizin durumu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanların ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa'daki çalışmamıza Valimiz Yakup Canbolat Bey'le durum değerlendirmesi yaparak başladık. Sayın Vali Canbolat'a çabaları için mücadalemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.
3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa'nın covid 19'a karşı verilen savaşın merkezlerinden birisi olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Sosyal hareketliliği ve yoğun diğer şehir ilişkileri covid önemini arttırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Şehir Hastanesi'ni ziyaret edeceğim. Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova İl Sağlık Müdürlerimiz, hastane başhekimleri, saha koordinatörleri ile il bazında ayrı ayrı toplantılar yapacağız. Toplantı tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamalarımız olacak. Ülkenin bir noktasındaki rriskin aslında ülkenin her noktasını ilgliendirdiğini bilen, son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için gerekli bilgileri paylaşacağız" diye konuştu
"Korona virüs salgını tırmanışa geçti"
Korona virüs salgınının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini belirten Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık üç kat artmıştır. Virüsün yayılması, daha fazla insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmeyi rica ediyorum. 83 milyonun kalbi İstanbul'a da seslenmek istiyorum. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbululları kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu Çarşamba Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden; denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Sağlık çalışanlarımız her gün fedakarlığın yeni örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirme çabalarını bizler de tedbirlere uymak için gösterelim"
Bakan Fahrettin Koca'nın Bursa Valiliği'ndeki ziyaretine Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol de eşlik etti

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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