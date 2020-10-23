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Türkiye’nin ilk erişilebilir kuş gözlemevi Bakan Bekir Pakdemir'linin katılımı ile açıldı Son 18 yılda tüm sulak alanlar korundu

İHA

Türkiye’nin ilk erişilebilir kuş gözlemevi Bakan Bekir Pakdemir'linin katılımı ile açıldı Son 18 yılda tüm sulak alanlar korundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü’nden Türkiye’nin ilk erişilebilir Kuş Gözlemevi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Bir dizi programa katılmak için Yalova’ya gelen Pakdemirli, 10 milyon 700 bin TL maliyetle, 7 katlı ve engellilerin de erişiminin sağlanması amacıyla asansörlü yapılan 21 metre yüksekliğindeki kuş gözlem kulesinin açılış programına katıldı. Hersek Lagünü Kuş Gözlemevi Açılış Töreni’nde konuşan Pakdemirli, 20142020 yılları arasında 59 ulusal öneme, 13 de mahalli öneme haiz sulak alan ilan ettiklerini hatırlattı.
2002’de 1 adet sulak alan yönetim planı varken bugün ise 61 adet sulak alan yönetim planını devreye aldıklarını ve bununla birlikte 73 koruma bölgesi tespiti ettiklerini hatırlatan Pakdemirli, “20022014 yılları arasında 50 alanda, sulak alanlarda biyolojik çeşitlilik ve tespit projeleri hazırladık. Ekolojik yapısı zarar görmüş, sulak alanlarda rehabilitasyon ve resterasyon projelerini de devreye aldık. 2003’te ilk yeninden su tutulan Avlan Gölü bizim ilk rehabilitasyon projemizdi. 2008’da Almanya ile birlikte Konya Yunak’ta yeniden su suttuk. Şimdi de Tokat Kaz Gölü ve Afyonkarahisar Eber Gölü ile Karakuyu sazlıklarımızda temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.
Son 18 yılda tüm sulak alanlar korundu
Bugüne kadar yine 49 sulak alanda çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuş gözlem kuleleri ve ziyaretçi merkezleri bunlardan bir kaçı. Ulusal Sulak Alan Envanter Yönetim Bilgi Sistemi yani SAYBİS’i 2019 yılı başında hayata geçirdik. Bizim sulak alanlardaki gözümüz, kulağımız. Sulak sınırlarını, sulak alanı görüntüleme ve sorgulama yapma imkanını biz SAYBİS sayesinde an be an öğrenebiliyoruz. Son 18 yıldır tüm sulak alanlarımızın bu gibi hem fiziksel hem dijital imkanlarla koruduk, kolladık. Şimdi de suyun bereketini ve tabiatın güzelliğini bir bir vatandaşlarımızla buluşturuyoruz.”
Hersek Lagünü kuş çeşitliliği açısından çok zengin
Engelli bireylerin bu sulak alanları rahat bir şekilde gezebilmesini arzuladıklarını ifade eden Pakdemirli, “İşte biz bu Hersek Lagünü’nü bu alanda örnek bir sulak alan haline dönüştürdük. Zira Hersek Lagünü, ülkemizin en değerli güzel doğal güzellikleri arasında. Kuş çeşitliği açısından da ülkemizin en zengin alanlarından birisi. Hata özellikle ifade etmek istiyorum ki, ülkemizde kayıt altındaki, 481 farklı kuş türünün 224 adedi Hersek Lagünü’nde. Yani neredeyse yarısı Hersek Lagünü’nde. Şu anda içinde bulunduğumuz kuş cennetinde. Dolayısıyla Hersek Lagünü, inşa edilen yapı ve tesislerden anlayacağınız üzere bizim de özel önem verdiğimiz bir alan. Burayı 2016’da mahalli öneme haiz sulak alan olarak tescil ettik ve Hersek Lagünü, Sulak alanı geliştirme projesinin başlatarak Türkiye’nin erişilebilir kuş gözlem kulesini de hayata geçirmiş olduk.”
Hersek Lagünü’ndeki doğal yaşamı korumak adına Osman Gazi Köprüsü’ne kavis verildiğini hatırlatan Pakdemirli, şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanımızın, Bakanlığımızın, tabiata olan sayısının tarihi bir ifadesi olarak Hersek Lagünü gibi, muazzam bir kuş cenneti için Osman Gazi Köprüsü’nün güzergahını değiştirdik. Yani, AK Parti sadece yol yapmadı. Kuşlara da ev yaptı. Kuşlara da bir nevi TOKİ yaptı. Çünkü biz yaptığımız her işte insanlarımızın rızasını, hayvanlarımızın duasını almayı azmetmiş bir milletiz. Altını çizerek söylüyorum ki, bizim tabiat sevgimiz, sorgulanamaz. Yeşile sevdamız, hayvanlara saygımız hiçbir tartıyla ölçülemez. Biz bu projeyi de tabiata saygımızın, kuşlara hayranlığımızın bir ifadesi olarak ortaya koyduk. Bu proje ile başta su kuşlarımız olmak üzere, bir çok türün barınma ve beslenmesi için daha büyük bir yaşam alanı sunuyoruz. Ayrıca proje ile Hersek Lagünü’nde bulunan kuş zenginliğinin çeşitliğinin tanıtılmasını da hedefliyoruz. Ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden, gözlem yapabilmesine, imkan veriyoruz. Yine lagündeki tüm yatırımlarımızın bölgedeki turizme katkıda bulunmasına, Yalovalı, Altınovalı hemşerilerimize ekonomik getiriler sağlamasını hedefliyoruz.”
Projenin 2018’de başladığını anlatan Pakdemirli, maliyetinin ise 10 milyon 700 bin lirayı bulduğunu kaydetti. Proje kapsamında, 7 katkı, asansörlü 21 metre yükseklikten oluşan Türkiye’nin ilk erişilebilir kuş gözlem kulesi yaptıklarını sözlerine ekleyen Pakdemirli, “Yalova’mıza, Altınova’mıza, ülkemize kazandırdık. Kuş gözlem kulesinde görsel seralara, botanik restorene kadar Hersek Lagünü’nde kuş cennetine yakışır tesisler inşa ettik. Bu vesileyle bütün işlerimizde, bizlere ilham olan, rehber ve lider olan Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, buradan şükranlarımız arz ediyorum” dedi.
Törene Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Mekiha Akyol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da katıldı.

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