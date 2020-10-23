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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti

DHA

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti


Huzeyfe ÖZDEMİRSemih ŞAHİNGürkan DURALMuammer İRTEM/BURSA, (DHA) SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da yaptığı açıklamada, "Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır" dedi. "Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı´nı İstanbul´da gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulunan Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: "İstanbul´daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40´ına ulaşmış durumda. İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Marmara´daki koronavirüs salgınında yaşanan gelişmeleri ve sağlık yatırımlarını incelemek üzere Bursa´ya geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya gelen Bakan Koca, temaslarına ilişkin valilikte basın toplantısı düzenledi.
Sözlerine sağlık çalışanlarının hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, vatandaşların da tedbirlere uymak için göstermesini rica ederek başlayan Sağlık Bakanı Koca, salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahın bulunmadığı vurguladı.
"BU MÜCADELE, TEDBİRLERE UYMAKLA KAZANILIR"
"Biliyoruz ki böyle bir mücadele, sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz, yayılmayı önleyerek kazanılır" diyen Sağlık Bakanı Koca, sözlerine "Bu ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Bugün burada planladığımız gibi çalışma toplantıları düzenlediğimiz her yerde, salgına karşı mücadelede gelinen noktayı hastanelerimizin durumunu, alınacak ek tedbirleri, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bursa´daki çalışmamıza değerli valimiz Yakup Canbolat ile durum değerlendirmesi yaparak başladık. Kendisi, bildiğiniz gibi salgına karşı yerel tedbirleri alıp uygulamaya koyan İl Hıfzıssıhha Kurulu´na başkanlık etmektedir. Sayın Vali Canbolat´a çabaları için mücadelemiz adına teşekkür ediyorum" şeklinde devam etti.
"BURSA, COVID-19'A KARŞI VERİLEN MÜCADELENİN MERKEZLERİNDEN BİRİ"
3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa'nın, Covid-19´a karşı verilen mücadelenin merkezlerinden biri olduğuna değinen Bakan Koca, "Sosyal hareketliliği ve diğer şehirlerle yoğun ilişkileri, önemini daha da artırıyor. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi olumlu yönde etkileyecektir. Ziyaretimize yoğun bir program sığdırmış durumdayız, Bursa Şehir Hastanesi´ni ziyaret edeceğim. Daha sonra Bursa´dan başlayarak Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova il sağlık müdürlerimiz, hastane başhekimlerimiz, sahada görevli koordinatörlerimizle il bazında ayrı ayrı toplantı yapacağız. Toplantılarımız tamamlanınca bu şehirlerin sakinlerine açıklamalarımız olacak" diye konuştu.
Ülkenin bir noktasındaki riskin, ülkenin her bir noktasını ilgilendirdiğini belirten Bakan Koca, son durum için gerekli bilgileri de vatandaşlarla paylaşacaklarını dile getirdi.
`BURSA'DA VAKA SAYISI, EYLÜL AYININ ORTALARINA KIYASLA YAKLAŞIK 3 KAT ARTTI´
"Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçmiş durumdadır" ifadesini vurgulayan Bakan Koca, "Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Salgın bize şunu öğretti ki; virüsün yayılması sadece daha fazla insanımızın hasta olması değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bursa halkından salgınla mücadeleyi, hayatı koruma mücadelesi olarak görmesini rica ediyorum" açıklamasında bulundu.
`İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYISI, TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI´
Konuşmasında İstanbullulara da seslenen Bakan Koca, "İstanbul´daki vaka sayısı, Türkiye genelinin yüzde 40´ına ulaşmış durumda. İstanbulluları, kurallara gerekirse fedakarlıkta bulunarak uymaya davet ediyorum. Hafta sonundan başlayarak 5 gün, İstanbul´da çalışma arkadaşlarımla birlikte olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bu Çarşamba, Bilim Kurulu Toplantısı´nı da İstanbul´da gerçekleştireceğiz. Bu görüşmelerden, denetimler, günlük hayat düzeni ve toplu taşıma konusunda mücadeleyi kolaylaştırıcı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Son olarak Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımız, her gün fedakarlığın yeni bir örneğini gösteriyor. Onların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı, bizler de tedbirlere uymak üzere gösterelim" sözleriyle açıklamasını noktaladı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA
2020-10-23 12:32:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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