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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa´da deveci armudu hasadı başladı

DHA

Bursa´da deveci armudu hasadı başladı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde iriliği ve lezzetiyle bilinen deveci armudu hasadına başlandı. Geçen seneye oranla yüzde 30 daha verimli geçen hasatta fiyatlar da çiftçiyi memnun etti.
İnegöl'ün kırsal mahallelerinde tanesi yaklaşık bir kilo gelen deveci armudunun hasadına başlandı. Armut türünde en son hasadı yapılan deveci armudunun, piyasadaki talebinin çok yüksek olduğunu belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, geçen seneye oranla yüzde 30 daha fazla rekolte artışı olduğunu ifade etti.
REKOLTE FAZLA TALEP YÜKSEK
Kırsal Küçük Yenice Mahallesi´nde gerçekleştirilen hasada katılarak çiftçilerle birlikte armut toplayan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik şöyle konuştu;
"Bugün armut çeşitlerinin en son hasat yapılan türü olan deveci armudu hasadındayız. Ürünlerimiz gördüğünüz gibi çok güzel. Kalite olarak da armutların en kalitelisi diyebiliriz. Deveci armudunun talebi piyasada çok yüksek. Bu sene rekoltede yüzde 30 kadar artış var. İnegöl´de 30 bin dekar alanda armut üretimi yapılmakta. Bu üretimin yine büyük bir çoğunluğunu deveci armudu oluşturuyor. Fiyat bakımından da çiftçi memnun"
"TARIMIN ÖNEMİNİ ANLADIK"
Başkan Çelik, pandemi ile birlikte tarımın öneminin ortaya çıktığını belirterek, "Gıda her şeyden daha önemlidir. Gıda yoksa ölüme mahkum oluruz dolayısıyla tarım çok önemli. Tabi ülkemiz gerekli destekleri veriyor tarıma ama yine eksikler var. Biz ülke olarak kendi kendimize yeteriz. Tarım milli bir politika olmalıdır. Ben çalışan çiftçilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.
"ÜRÜN KALİTESİ VE FİYATTAN MEMNUNUZ"
Çiftçi Halil İbrahim Özenç ise, "Üç gündür deveci armudu hasadımıza başladık. Havalar güzel gidiyor bu da hasadımızı kolaylaştırıyor. Yaklaşık 10 gün daha hasadımız devam edecek. Ürün kalitemizden ve fiyattan memnunuz. Rekoltemiz geçen seneye oranla daha da artmış durumda. Pazar sıkıntısı da yaşamıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-23 13:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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