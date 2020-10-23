Koronavirüse yenik düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde Mücahit Balantekin (31)
koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İnegöl ilçesinde yaşayan Mücahit Balantekin, 8 Ekim Perşembe günü, evinde rahatsızlanınca İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koronavirüs teşhisi koyulan Balantekin, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 15 gündür tedavisi süren Balantekin, bu sabah hayatını kaybetti.DHA-Bölge Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-23 15:04:03
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