Gemlik parklarında zeytin seferberliği

Gemlik Belediyesi, parklardaki zeytinleri toplayarak hediyelik zeytinyağı üretecek.

Gemlik Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı parklardaki zeytinleri değerlendirme çalışmalarına bu yıl da devam ediyor. Kendi mülkiyetindeki parklarda bulunan zeytin ağaçlarını tespit eden Gemlik Belediyesi, hasat mevsiminin başlamasıyla olgunlaşan zeytinleri toplayarak yağ haline getiriyor.

Gemlik’in çeşitli noktalarında gerçekleşen zeytin toplama çalışmalarına bu yıl Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da katıldı. Belediye personeline zeytin toplama çalışmalarında eşlik eden Başkan Sertaslan, zeytin merdivenine çıkarak olgunlaşan zeytinleri tek tek seçti. Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Engürücük, Gencali, Kurşunlu ve Umurbey’de yoğun olarak bulunan sahipsiz ağaçlardan kasalarca zeytin toplandı.

Gemlik zeytininin dünyanın en kaliteli sofralık zeytini olduğunu tekrarlayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Ürünümüzü sadece ülkemiz değil, tüm dünya tanıyor. Biz de zeytinimize hak ettiği değeri vermek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Sertaslan konuyla ilgili şöyle konuştu: “Geçtiğimiz ay bölgemizi vuran dolu yağışında bir yıllık ürünü zarar gören zeytin üreticimize nefes aldırmak için Gemlik Belediyesi olarak harekete geçmiş, piyasada 2 lira olan dip zeytinini 4 liradan satın almıştık. 100 ton olarak yola çıktığımız bu çalışmada 180 ton zeytin topladık. Şimdi bu zeytinlerden elde edilen onlarca ton zeytinyağı Türkiye’nin dört bir yanına doğru yola çıktı. Öte yandan parklarımızda, sahipsiz şekilde kendiliğinden büyüyen zeytinlerimizi de yeniden değerlendirmek için çalışmalara başladık. Buralardan elde edilen ürünler yine yağ olacak ve Gemlik Belediyesi tarafından farklı illerden ve yurtdışından gelen misafirlerimize hediye edilecek. Dünyanın en kaliteli ve lezzetli sofralık zeytinini korumak, tanıtmak ve geleceğe taşınmak için çalışmaya devam edeceğiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.