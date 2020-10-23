Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (2)



BAKAN KOCA´DAN HASTALARA ZİYARET

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle toplantı yapmak için Bursa Şehir Hastanesi´ne geldi. Bakan Koca, toplantıdan önce hastanede çeşitli hastalıklardan dolayı yatılı olarak tedavi gören bazı çocuk ve genç hastaları ziyaret etti. Bakan Koca, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastaları koronavirüs tedbirlerine uymaları noktasında uyaran Bakan Koca, bir çocuk hasta ile de boyama yaptı.DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2020-10-23 16:04:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.