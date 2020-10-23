Bursa'da 850 bin liralık hırsızlık kameralarda Güvenlik kameralarını hiçe saydı, dükkan ve evleri soydu, otomobil çalarak polis otosuna çarptı 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı

Bursa'da hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli, çalıntı otomobille polis otosuna çarptı. Ekiplerin yapmış olduğu operasyon sonucu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hakkında 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplamda 850 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen ve 33 adet farklı suçtan aranan 40 yaşındaki M.S.'yi yakalamak için düğmeye bastı.

Ekipler, şüphelinin 11 farklı işyeri ve 1 evden yaptığı hırsızlık olaylarının ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler şüpheli M.S.'yi saklandığı ikametinde düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli M.S.'nin 11 farklı işyeri, 1 evden hırsızlık, 1 oto hırsızlığı, 1 motosiklet hırsızlığı, 2 olay 6136 kanuna muhalefetten, 1 uyuşturucu madde ve 1 kamu malına zarar vermekten hakkında işlem yapıldığı ve hırsızlıkların toplamında 850 bin lira zarar verdiği belirlendi. Ayrıca, M.S.'nin çalıntı otomobille polis otosuna çarptığı da öğrenildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.