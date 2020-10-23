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Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı apartman çöktü Mudanya ilçesinde 3 ay önce kolonları patladığı için boşaltılan ve yııkım kararı verilen Sardunya Apartmanı çöktü Sabah saatlerinde başlatılan kontrollü yıkım çalışmasının ardından, bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü

İHA

Bursa'da 3 ay önce boşaltılan 9 katlı apartman çöktü Mudanya ilçesinde 3 ay önce kolonları patladığı için boşaltılan ve yııkım kararı verilen Sardunya Apartmanı çöktü Sabah saatlerinde başlatılan kontrollü yıkım çalışmasının ardından, bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kolonları patladığı için 3 ay önce boşaltılan ve yıkım kararı verilen Sardunya Apartmanı akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Civarda insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi
Alınan bilgiye göre, Şükrü Çavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerinde 21 dairenin bulunduğu 9 katlı Sardunya Sitesi B Blok'ta Temmuz ayında kolonlar patlamıştı. Belediye bu binayı tahliye etmişti.
Alınan izinle birlikte bugün yıkım çalışması başladı. Gün boyu devam eden çalışmalarda binanın birinci katı yıkılırken, akşam saatlerinde apartman kendiliğinden çöktü.
Yıkılan bina enkazı ve çevresinde insan bulunma ihtimaline karşı bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Binadan geriye enkaz kalırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sardunya Sitesi B Blok'ta daha önce 70 kişinin yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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