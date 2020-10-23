Bursaspor, Akhisarspor maçı hazırlıklarına İzmir’de başladı

Menemenspor’a 21 mağlup olan ve Bursa’ya dönmeyerek Pazartesi günü oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarına İzmir’de başlayan Bursaspor’da moraller bozuk.

TFF 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde İzmir’de yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas pres çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan Menemenspor maçında forma giyen futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. 3 gün sonra Akhisarspor’la karşılaşacaklarından dolayı Bursa’ya dönemeyen Bursaspor, çalışmalarına İzmir’de devam edecek.

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