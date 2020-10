Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: “(Korona virüs) Anadolu’da ikinci zirveyi şimdi yaşıyoruz" “Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs salgınının Anadolu’da ikinci zirve döneminde olduğunu belirterek, “Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi, ilk piki, büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylül’de yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve Eylül’de görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz” dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde basın açıklamasında bulundu. Bakan Koca, “Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova olmak üzere 5 ilin il sağlık müdürleri, başhekimleri koordinatörlerle bir araya geldik. Yapacağım açıklamalar Bursa ile birlikte 5 ili ilgilendiren açıklamalar olacaktır. Bunun da ötesinde söyleyeceklerim salgının herhangi bir şehirdeki tırmanışının ülkenin her yerini ilgilendirdiğini bilen bütün yurttaşlarımızı yakından ilgilendirecek niteliktedir. Durum bölgesel bir yayılımdan daha ciddidir. Gelinen noktada yeni bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bunun adını koymak uyarıcılığı bakımından yararlıdır. Bu sebeple Bursa’da yaptığımız toplantının muhatabı 5 il ve diğerleridir. İstanbul buna dahildir. Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz. Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz. İlk zirveyi ilk piki büyük illerde 14 Nisan'da ikinci zirveyi Eylülde yaşamıştık. Anadolu’da ilk zirve eylülde görülmüştü. İkinci zirveyi şimdi yaşıyoruz” diye konuştu.



“Büyük illerimizde tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış hızla sonuç almıştık” ifadelerini kullanan Bakan Koca, “Ekim’in ikinci haftasından itibaren öncekilerden daha büyük sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır. Mevcut koşullarda sağlık ordumuzun gücünden hastane kapasitemizden gerekli imkanlardan sahadaki ekiplerden test sayılardan temaslı taramasından izolasyondan hepsinden önemlisi devletin bu mücadeleye verdiği önemden yana kimsenin endişesi olmamalıdır. İnanıyorum ki yoktur. Virüsün bulaştığı kişilerin büyük kısmında belirti görülmemesi sevindirici. Bu durum işin ciddiyetini azaltmıyor. Virüsün yayılması sadece daha fazla insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele bütün hayatı koruma mücadelesidir. Bugünkü değerlendirmeler sonucu bursa ve 5 ilde Covid19 ile ilgili seyri paylaşmak istiyorum. Bursa’da bir aya göre günlük vaka 3 kat arttı, Bilecik’te geçen aya göre iki kat arttı, Balıkesir’de Yalova’da ve Çanakkale’de ise bir ay öncesine göre yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz.” şeklinde konuştu.



Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarını değerlendirdiğimizde Bursa’da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz. Yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım yüzde 75, ventilatör ise yüzde 38. Balıkesirde 48 yoğun bakım yatağı ilave ediyoruz. Doluluk oranı yüzde 48, yoğun bakım yüzde 62, ventilatör ise yüzde 31. Çanakkele yoğun bakıma 39 yatak daha ilave ediyoruz. Yatak doluluk yüzde 34, yoğun bakım yüzde 48, solunum cihazı ise yüzde 24. Salgınla mücadelede önemli çalışma filyasyon ekiplerinin çalışması. Hem şüpheli temasları tespit edip hasta takibi yapıyor, ilaçları evlerine kadar teslim ediyoruz. Bursa'da 463 olan filyasyon ekip sayısını 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 ekibimiz sahada, Yalova'da ekip sayımızı 60'a çıkarıyoruz. Bilecik'te 66 filyasyon ekibimiz. Çanakkale'deki ekibi 97'ye çıkarıyoruz.”



5 ildeki sağlık tesislerine yönelik yatırım planları

“Şehir hastanelerinin bulundukları bölgede sağlık hizmetlerine yaptıkları katkı vatandaşlarımızın takdirine mazhar olmuştur.” diyen Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği bu tesislerin ne kadar isabetli tesisler olduğunu hem Elazığ’da hem de bugün mücadele ettiğimiz Covid salgını vesilesiyle tekrar gördük. Bursa ve Balıkesir'deki Şehir Hastanelerimizin pandemi dönemindeki çalışmalarının bölgemize çok önemli katkılar sağladığını gördük. Bursa Şehir Hastanesi’nde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu gördük. Bursa Devlet, Zübeyde Hanım Doğumevi ve Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ni buraya taşımıştık. Bursa Devlet Hastanesi eski adıyla Memleket Hastanesi’nin pandemi sonrası sağlık hizmetim sunumunu devamını sağlayacağız. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi önceki tesislere sahip çıkacağız. Bursalı hemşehrilerimizin Şehir Hastanesi'ne ulaşımını kolaylaştırmak için 27 Ekim'de metro ihalesi yapılacak. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin ihalesi yapıldı. Ödenek sorunu olmayan hastanemizi tamamlayacağız. Büyükorhan Devlet Hastanesi’ni baharda açacağız. Harmancık inşaatına başlıyoruz. Spastik hastanemizi yenileyeceğiz. Yalova'da Devlet Hastanesi'nin inşaatını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bozuyük'te Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor.”



Bakan Koca, “Salgın, Anadolu kentlerinde ikinci zirve dönemindeyken, İstanbul’da mücadelenin önemi artarken, günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz. Bunu tarifini kontrollü sosyal hayat şeklinde yapmıştık. Dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz. İşimiz mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım. Hayat eve sığar cümlesini yeniden hatırlayalım. Dışarıda kalabalıktan uzak durmalıyız. Maske takalım, mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek basit tedbirlerdir. Salgın Anadolu’da ikinci zirve dönemine kış gelmeden ulaştı. Tedbire boş verip seyri kendi haline bırakırsak kapalı ortam, hepimiz için yenilgi dönemi olur. İkinci zirve dönemi bugün çalışma toplantılarında ele aldığımız 5 kent için geçerlidir. Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova sakinlerinden verdikleri desteğin büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Bir haftalık dönemde Eylül ortasına kıyasla 3 kat fazla olarak görülüyor. Yeni bulaşmaları can kayıplarını el birliğiyle önleyelim. Bilecik ilk zirveyi 10 Eylül’de görmüştü, ona göre 2 kata yaklaştı. Zatürrenin Türkiye ortalamasının üzerindedir. Yalova ikinci zirveyi Türkiye geneliyle aynı dönemde yaşıyordu. Bugün yüzde 50 arttı. Yalova'da da zatürre oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Çanakkale'de yüzde 50 oranındaki artış ilk zirveye benzerlik gösteriyor. Kontrolü elde tutup tedbirlerde kararlı olması gerekiyor. Balıkesir ilk zirveyi eylül başında görmüştü. Son iki haftada yüzde 50 artış. Bir iyi haber zatürre oranının düşmeye devam etmesidir.” ifadelerini kullandı.



“Sağlık sistemi hastayı en işi şekilde tedavi edecek düzeydedir. Sahada ekiplerimiz başarı gösteriyor. Hastalıktan uzak durarak salgına set çekmeliyiz. Sağlık ordumuzun hastaları tedavi etmek için gösterdiği çabayı, tedbirlere uymak için her birimizin göstermesidir.” diyen Bakan Koca, “Açık ve ısrarlı mesajım şudur, mücadelede tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Hasta tedavi ederek bu kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu da tedbirlere uymakla mümkündür.” dedi.

