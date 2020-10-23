Bursa'da ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti

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Bursa'da zeytin ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, İznik ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 metre yükseklikteki ağaçtan düşen 66 yaşındaki Şaban G. yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban G. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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