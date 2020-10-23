9 katlı boş bina, toprak kaymasında yıkıldı (2)

ENKAZ ALTINDA KALAN YOK
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı. Binanın yıkılmasının ardından aramakurtarma ekipleri harekete geçti. Enkaz altında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı yıkıntıda aramakurtarma köpeği 'Bıdık' ve dedektörlerle arama yapıldı. Yapılan aramada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.
Öte yandan, binanın hemen yıkılmasının ardından oluşan toz bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-10-23 22:03:41
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