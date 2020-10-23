Bursa'da 723 litre 'sahte içki' ele geçirildi



İsmail Hakkı SEYMEN/MUDANYA (Bursa), (DHA)BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 723 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ile Mudanya Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak ve sahte alkolle mücadele kapsamında yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda ilçedeki Yalıçiftlik Mahallesi´nde bir evden piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisine ulaştı. Takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyonda U.A. ile M.A. gözaltına alındı, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 723 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik İsmail Hakkı SEYMEN

2020-10-23 22:48:45



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