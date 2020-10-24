'Kaçak maske' üretilen fabrikaya baskın: 153 bin adet maske ele geçirildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince bir fabrikaya düzenlenen operasyonda kaçak üretilmiş 152 bin 600 adet maske ele geçirildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında izinsiz olarak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, fabrikaya baskın yaptı. Baskında, kumaş imalat fabrikası olan iş yerinin bir bölümünde kaçak olarak maske üretimi yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada kaçak üretilen 152 bin 600 adet maske ele geçirildi. Fabrika belediye ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibi E.H. hakkında ise yasal işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-24 00:59:12
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