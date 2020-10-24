Yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

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İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın İznik ilçesinde, akrabalarına yardım amacıyla zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Şaban Gümüş (66), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ömerli Mahallesi´nde meydana geldi. Zeytin toplayan akrabalarına yardım etmek isteyen Şaban Gümüş, ağaca çıktı. Zeytin topladığı sırada dengesini kaybeden Gümüş, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Gümüş'ün düştüğünü gören akrabaları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüş'ü, yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Şaban Gümüş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY

2020-10-24 02:10:38



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