Geçen yılki fiyatla tezgâhlarda yerini alan cevize rağbet büyük Taze cevizler kışlık kurutulmak için alınıyor

Bursa’da pazar tezgâhlarında yerini alan taze cevizler büyük rağbet görüyor.

Geçen yıl 20 ila 25 lira arasında değişen fiyatlarla satılan taze cevizler bu sene de aynı fiyatla satışa çıktı. Kışlık ihtiyacını karşılamak için vatandaşlar taze cevize büyük rağbet gösteriyor. Kimileri aldıkları taze cevizleri hemen yerken, çoğu vatandaş ise kurutarak kışa saklıyor. Ceviz fiyatları geçen seneyle aynı olunca pazardaki cevizler vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor.

Bursa Tuz Pazarı'nda ceviz satışı yapan Kemal Ayaz, “Bu yılki taze cevizler eylül ayıyla birlikte tezgâhlarda yerini aldı. Fiyatlar ise geçen seneyle aynı. Hâl böyle olunca cevize ilgi büyük, bazı vatandaşlar cevizi taze tüketmek için alırken, çoğu vatandaş ise taze cevizi alıp kurutuyor. Kuruttukları cevizleri yıl boyu yiyorlar” dedi.

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