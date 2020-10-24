Bursaspor’un değişilmezi İsmail Çokçalış

Bursaspor’un 20 yaşındaki futbolcusu İsmail Çokçalış, 6 haftası geride kalan ligin tüm maçlarında, yeşilbeyazlı formayı 90 dakika terleten tek futbolcu oldu.
TFF 1. Lig’in ekiplerinden Bursaspor, bu sene genç futbolculara emanet edildi. Transfer tahtasını açamayan yeşilbeyazlılar, altyapısındaki futbolcularla mücadele ediyor. Gol yükünü Ali Akman ile Burak Kapacak çekerken, Teknik Direktör Mustafa Er’in vazgeçemediği isim ise İsmail Çokçalış oldu. Genç teknik adam, geride kalan 6 haftanın tamamında şans verdiği İsmail Çokçalış’ı oyundan da hiç çıkarmadı. 6 haftada 540 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncuyu, Burak Altıparmak (535 dakika), Emirhan Aydoğan (533 dakika), Burak Kapacak (508 dakika) ve Ali Akman (502 dakika) takip etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.