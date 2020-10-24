Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Ortaköy Sokak'ta dün akşam henüz ismi öğrenilemeyen kişi, kullandığı elektrikli bisikletle iki yatak birden taşırken görüldü. Trafikteki sürücüler, elektrikli bisiklet kullanıcısının yatakları başının üzerinde taşıdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-24 10:25:33



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