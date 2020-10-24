Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada



Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlemesi, başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi, Üçevler Mahallesi´ndeki Çalı yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı. Hem kendi hem de trafikteki diğer insanların canını tehlikeye atan otomobil sürücüsünün, araçlara makas atması, başka bir otomobilin araç kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, kırmızı ışıkta da durmayarak, gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-10-24 11:29:20



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