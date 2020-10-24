Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 yaşındaki dededen 400 gram esrar çıkarken operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 70 yaşındaki E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramalarda 400 gram esrar bulunurken diğer şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, A.Y., İ.B., R.F., E.Ş. ve H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.