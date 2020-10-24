Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 70 yaşındaki dededen 400 gram esrar çıkarken operasyon kapsamında dün gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda biri 70 yaşındaki E.Ş., biri kadın toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 70 yaşındaki E.Ş.'nin ikametinde yapılan aramalarda 400 gram esrar bulunurken diğer şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 1 kilo metamfetamin, 4 adet hassas terazi ve ruhsatsız 3 tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, A.Y., İ.B., R.F., E.Ş. ve H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.