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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı gerçekleştirildi

İHA

Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO üyelerinin ihracatını artırmak adına farklı coğrafyalarda kapsamlı pazarlama faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, “Avrupa pazarındaki gücümüzü Hindistan gibi büyük pazarlara da taşımamız gerekiyor.” dedi.
BTSO organizasyonunda, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) işbirliğinde ‘Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ webinarı gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeHindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Timur, Yeni Delhi Ticaret Müşavir Yardımcısı Ali Özdin, Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın, UİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Osman Nuri Canik ve BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit katıldı. İhracatçı firmaların büyük ilgi gösterdiği webinarda Hindistan pazarındaki iş fırsatları ve yatırım imkanları konuşuldu.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin 2. büyük ihracatçı kenti olan Bursa’nın 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi. Bursa’nın dış ticaret hacmi ile Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkenin önünde yer aldığına dikkati çeken Burkay, “Bursa ayrıca 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemizde cari açığın panzehiri konumunda. Bu yüzden mottomuz ‘Bursa büyürse Türkiye büyür’. Türkiye’de Bursa gibi 10 tane daha şehir olması durumunda kronikleşen dış ticaret açığı sorunumuz ortadan kalkacaktır.” dedi.
BTSO’nun 46 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odalarından biri olduğunu belirten Başkan Burkay, “Üyelerimizin 20 binden fazlası sanayi sicil belgesine sahip üretici firmalar. Türkiye’de bu üye profiline sahip başka bir kurum yok. Oda olarak ihracatı çok önemsiyor, global piyasaları yakından takip ediyoruz. Çok farklı ülkelerde, coğrafyalarda pazarlama faaliyetleri yürütüyoruz. Webinar programlarıyla da hedef ülkelerde pandemi sonrası durumu analiz etmeyi amaçlıyoruz. Hindistan çok önemli bir pazar. Dünyanın 5. büyük ekonomisi. Ancak Hindistan’la ticarette Çin’le benzer şekilde ihracatithalat dengesizliği söz konusu. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ülkede fırsatlar var. Avrupa Birliği pazarındaki gücümüzü Hindistan gibi büyük coğrafyalara da taşımamız gerekiyor.” şeklinde konuştu.
“Ticaret hacmi hedefi 10 milyar dolar”
Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, Türkiye’nin ihracatında özel bir yere sahip olan Bursa’nın, Türkiye’nin Hindistan’a toplam ihracatının yüzde 10’unu tek başına gerçekleştirdiğini söyledi. Son yıllarda Türkiye ve Hindistan arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığını anlatan Büyükelçi Torunlar, “2016 yılında Hindistan’a ihracatımız 652 milyon dolardı. Bugün pandemiye rağmen 9 aylık dönemde 2016 yılındaki toplam ihracatımızı yakalamış durumdayız. İki ülke ticaretinde 2017 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 400 kişilik bir heyetle Hindistan’ı ziyaret etmesi önemli bir dönüm noktası oldu. Küresel ticaretteki daralma ve korumacılık tedbirlerinin arttığı bir süreçte iki ülke 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.” diye konuştu.
Hindistan’ın orta gelir nüfusu AB’nin toplam nüfusuna eşit
Hindistan pazarının son yıllarda Türk ihracatçılar için önem kazanmaya başladığını ifade eden Büyükelçi Torunlar, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ticaret Bakanlığımız tarafından Çin, Rusya ve Meksika ile birlikte 2018 yılında 4 ana hedef pazardan biri olarak gösterilen Hindistan 1,3 milyar nüfusa sahip. 400 milyonu aşkın bir orta gelir grubu var. Bu neredeyse Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusuna eşit. Hindistanlılar Türk firmalarını yakından takip ediyor. Ancak saygılı ve mesafeliler. Bizim gidip onları bulmamız, ürünlerimizin kalitesini ve uygun fiyatlı olduğunu anlatmamız lazım. Fuarlar bu noktada çok önemli. Fuarlar ülkesi olan Hindistan ile şu anda fiziki olmasa da sanal fuarlarda bir araya gelinmesi ticaretin artırılması açısından büyük değer taşıyor.”
Pandemi ihracatı durdurmadı
DEİK TürkiyeHindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez, Hindistan’ın büyük bir pazar olduğunu söyledi. Pandemiye rağmen yılın ilk 9 ayında Türkiye’nin Hindistan’a ihracatının diğer ülkelere nazaran daha az düşüş gösterdiğini belirten Dönmez, “İhracatta bu yılın ilk yarısında yaşanan yüzde 20’lik kayıp, normalleşme ile hızla telafi ediliyor. Yıl sonunda geçtiğimiz yıla göre ihracatımızın yüzde 510 oranında artmasını bekliyoruz.” dedi. Dönmez ayrıca savunma sanayi, yaş meyvesebze, madenmermer, turizm ve inşaatmüteahhitlik sektörlerindeki iş fırsatları hakkında bilgiler verdi.
Yeni Delhi Ticaret Müşaviri Aysun Timur, Yeni Delhi Ticaret Müşavir Yardımcısı Ali Özdin, Mumbai Ticaret Ataşesi Hüseyin Aydın’ın sunumlarıyla devam eden webinar sorucevap bölümünün ardından sona erdi.
Öte yandan BTSO ve UİB işbirliğinde, Küresel Fuar Acentesi projesi kapsamında Temmuz ayından bu yana 18 ayrı webinar gerçekleştirildi. Ekim ayında Hindistan webinarının yanı sıra Filistin, Bahreyn, Kanada ve Fas pazarlarına yönelik de online seminerler gerçekleştirdi. Programlara Kudüs Ticaret Ataşesi Sabahaddin Tarhan, Manama Ticaret Müşaviri Güzin Bayar ve Toronto Ticaret Ataşesi Mehmet Ekizoğlu katıldı.

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