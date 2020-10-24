Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde bulundu



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA'da koronavirüs vakası ile temaslı olduğu için evinde karantinaya alınan S.D. (37) iş yerinde yakalandı. S.D.'ye koronavirüs tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 TL ceza kesildi.

İnegöl ilçesinde yaşayan mobilya firması sahibi S.D.´nin eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. S.D. de 'temaslı olması' nedeniyle 14 gün süreyle evinde karantinaya alındı. Ancak S.D., evden çıkıp Ağaç İşleri Mobilya Sanayi´nde bulunan iş yerine gitti. S.D.´yi iş yerinde gören bir kişi polisi aradı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı ekipler, S.D.´nin iş yerine gitti. Ekipler, S.D.'yi ofisinde otururken buldu. Polis gözetiminde evine götürülen S.D.´ye karantinayı ihlal ettiği için 3 bin 150 lira ceza uygulandı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı´nca S.D. hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-24 12:24:34



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