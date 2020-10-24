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Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti

DHA

Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti


Derya EVRENSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük vaka sayısının bir ay öncesine göre 3 kat arttığını belirttiği Bursa´da, bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısına katılmak üzere dün Bursa´ya geldi. Temaslarının ardından Bursa Şehir Hastanesi´nde açıklama yapan Bakan Koca, kentteki günlük vaka sayılarının bir ay öncesine göre yaklaşık 3 kat arttığını söyledi. Bakan Koca, Bursalı vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Ancak Bakan Koca´nın uyarılarına rağmen, şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Kent Meydanı´nda, birçok kişinin maskeyi doğru takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri ise tedbirlere uymayan kişileri, uyardı.
`KURALLARA UYULMADIĞI İÇİN VAKALAR ARTIYOR´
Üniversite öğrencisi Merve Güler (23), "Tedbirlere uyulmadığı için vaka sayılarının artması çok normal, maskeyi doğru takmayanların sayısı fazla. Toplu ulaşım araçlarının hepsi dolu. Genellikle mesafe kuralına uyulmuyor. Bu yüzden vakalar da artıyor" dedi.
`MAHALLE ARALARINDA MASKESİZ DOLAŞILIYOR"
Polisin olduğu noktalarda insanların ceza korkusundan kurallara uyduklarını söyleyen İsmail Kocaali "Mahalle aralarında maskesiz dolaşıyorlar. Yapacak bir şey yok, insanların dikkatsizliğinden dolayı vaka sayıları da artıyor. Biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Sosyal mesafeye uyun diyorlar ama bazı yerlerde bu mümkün olmuyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Semih ŞAHİN
2020-10-24 14:41:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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