Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Altuğ Köselerli, Can Mavisu

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Xavier Munford 8, Perry Jones 6, Malik Newman 27, Can Maxim Mutaf 14, Kennet Kadji 6, Oğuz Savaş 11, Metin Türen 6, Birkan Batuk 5, Ömer Can İlyasoğlu, Ender Arslan

TOFAŞ: De Vaughn Akoon Purcell 9, Berkan Durmaz 3, Berk Uğurlu 7, Jeremy Simmons 14, Sean Kilpatrick 21, Dj White 4, Mert Konuk 8, Muhsin Yaşar 2, Anunwa Omot Omot, Alihan Demir, Batın Tuna 2

1.PERİYOT: 22-27

DEVRE: 40-42

3.PERİYOT: 61-55ING Basketbol Süper Ligi´nin 5´inci haftası Bursa derbisine sahne olurken, Frutti Extra Bursaspor ev sahibi olduğu karşılaşmada TOFAŞ´ı 83-70 yendi.

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Her iki ekip de, dış atışlarda yüksek yüzdeli oynarken, 5´inci dakikada 11-11´lik eşitlikle geçildi. Pota altında daha etkili görünen TOFAŞ, Sean Killpatrick´in de üst üste attığı üçlüklerle periyodu 22-27´lik skor üstünlüğü ile tamamladı.

İkinci periyodun başında Malik Newman ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor, 12´nci dakikada skoru 27-27´ye eşitledi. Bu bölümde her iki ekip de sayı üretmekte zorluk yaşarken, Oğuz Savaş´ın üst üste sayılarıyla skor avantajı sağlayan ev sahibi, farkı 7´ye kadar çıkardı: 36-29. Ancak Sean Killpatrick ve Berk Uğurlu´nun dış atış isabetleriyle yeniden oyuna denge getiren TOFAŞ, Jeremmy Simmons´un turnike basketiyle de soyunma odasına 40-42´lik avantaj girdi.

Dönüşte özellikle savunma sertliğini artıran Frutti Extra Bursaspor, hücumda da ritim buldu. Kenneth Kadji´nin pota altı üstünlüğünü kullanan ev sahibi, dış atışlarda da Malik Newman ve Can Maxim Mutaf ile etkili oldu. Frutti Extra Bursaspor, farkı da bularak final periyoduna 61-55´lik skorla önde başladı.

Periyodun başlarında TOFAŞ´ın hücumdaki üretkenlik sorunu devam ederken, Frutti Extra Bursaspor cephesi de bu durumdan faydalanarak farkı yükseltmeye devam etti. Boyalı alanı verimli kullanan ev sahibi, 33´üncü dakikada farkı 13´e çıkardı: 71-58. Kalan bölümlerde de rahat bir oyun ortaya koyan Frutti Extra Bursaspor, mücadeleden 83-70 galip ayrıldı.

Frutti Extra Bursaspor böylelikle ligdeki 3´üncü galibiyetini elde ederken, TOFAŞ da 3´üncü mağlubiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2020-10-24 14:56:58



