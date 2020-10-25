Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor Rus turistler Uludağ’ın zirvesini dolduracak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor Rus turistler Uludağ’ın zirvesini dolduracak

İHA

Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor Rus turistler Uludağ’ın zirvesini dolduracak

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’da bu sene korona virüse karşı, tek kullanımlık kayak malzemeleri kullanılacak. Yerli turistlerin de yurt dışına çıkmaktan çekindiği için kışı Türkiye’de geçireceğini belirten Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, özellikle Rus ve diğer ülkelerden de zirveye yoğun taleplerin olduğunu söyledi.
Türkiye’de nadir kayak merkezlerinden biri olan Uludağ’ın zirvesi, bu sene daha yoğun geçecek. Kış sezonunu açılması için gün sayan otel ve işletmeciler, hazırlıklarını tamamlamak için zamanla yarışıyor. Kimi otel salgına yönelik önlemlerini şimdiden almaya başlarken, kimi ise günü birlikçi gelip eğlenmek isteyen vatandaşlar için çalışmalarını yapıyor. Korona virüsün geçen kış sezonunu fazla etkilemediğini belirten Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, “Bu sene için tüm hazırlıklarımızı salgına göre yapıyoruz. Bizler için gelen misafirlerimizin sağlığı para kazanmaktan daha önemli. Bunun için otellerdeki ortak alanların haricinde kayak malzemeleri için de önlemlerimizi aldık. Bu sene kayak malzemelerimiz tek kullanımlık olacak. Ortak kullanılacak olan birkaç malzeme ise gün içerisinde 1 kere kullanıldıktan sonra gece dezenfekte makineleriyle temizlenecek” dedi.
Bu sene Uludağ’da kış turizminin yoğun geçeceğini belirten Usta, “Kar yağışı aldığımız bilgilere ve meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre çok olacakmış. Bu da sezonun erken açılmasına ve geç kapanmasından etkili olacaktır. Tabi vatandaşlarımız da doya doya kış sezonunu yaşayacaklardır. Ayrıca Türkiye’de sadece Bursa ve Kars’da suni kar yok. En erken bu bölgelere kar yağar, en geç bu bölgelerden kalkar. Kar kalitesi zaman zaman yetersiz kalabiliyor ama bu anlamda da gerçekten avantajlıyız. Sıkı bir kar yağdığı zaman sezon sonuna kadar yetiyor. Kayak farklı bir branş. Zaten sürekli giyinmek zorundasın bir de maske takıldığı zaman bu anlamda korunaklı bir spor” diye konuştu.
İyi bir sezon geçeceğinden emin olduklarını sözlerine ekleyen Usta, “Sağlığın bizim için her şeyden önce geliyor. Bu anlamda biz çorap üzerine giyilecek ürünler kullanacağız. Diğer ürünler de dezenfekte edilecekler. Biz yerli, yabancı tüm turistleri Uludağ’da ağırlamaya hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu
YEREL HABERLER Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı ...
Başkan Yılmaz esnafın dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının ...
Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne çıkıyor Payitahtın gizli hazinesi ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne ...
Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
YEREL HABERLER Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların ...
BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
YEREL HABERLER BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü ...
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)
FETÖ itirafçısı eski harp okulu öğrencisi: Konferans için ABD'ye gittiğimde Gülen'in sohbetine götürüldüm
YEREL HABERLER FETÖ itirafçısı eski harp okulu öğrencisi: Konferans ...
70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER 70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza ...
Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde bulundu
YEREL HABERLER Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde ...
Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı ...
Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
Bursa'da kaçak maske üretim fabrikasına baskın
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak maske üretim fabrikasına baskın
Nilüfer’de pancar deposu ortak akılla hizmete sunulacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de pancar deposu ortak akılla hizmete ...
Yargıtay’dan ‘manifesto’ niteliğinde cinsel taciz kararı Yargıtay: "Cinsel taciz, çalışma özgürlüğüne de saldırıdır" Kadınları işin ağırlığı değil cinsel taciz yoruyor Kadın işçiyi taciz eden tazminatsız kovulacak Mesai arkadaşını taciz etti, tazminattan da oldu
YEREL HABERLER Yargıtay’dan ‘manifesto’ niteliğinde cinsel taciz ...
Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken ...
9 katlı boş binada çökmeden önce yapılan çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 9 katlı boş binada çökmeden önce yapılan çalışmaların ...
Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemi gelişecek
YEREL HABERLER Bursa’da sosyal girişimcilik ekosistemi gelişecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X