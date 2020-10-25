Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak Müşteriyle yakınlaşmak işten atılma sebebi Hizmet sektöründe emsal karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak Müşteriyle yakınlaşmak işten atılma sebebi Hizmet sektöründe emsal karar

İHA

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak Müşteriyle yakınlaşmak işten atılma sebebi Hizmet sektöründe emsal karar

Yargıtay, hizmet sektöründe çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Haklı fesih durumlarında işçinin savunmasının alınmasına gerek olmadığına dikkat çeken Yüksek Mahkeme verdiği kararla; ‘Doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmadığı’ gerekçesiyle müşteriyle samimi olan işçinin tazminatsız şekilde işten çıkarılmasının önünü açtı.
Bir otelde çalışan resepsiyon görevlisi, otele giriş yapan yabancı uyruklu bir kadın müşteriyi karşılayıp odasına çıkardı. Ertesi gün de müşteriyi taksiye kadar yolcu eden resepsiyon görevlisi, bir süre sonra hayatının şokunu yaşadı. Tam 7 senedir çalıştığı otelden, ‘müşteriyle samimi olmak’ iddiasıyla işten çıkartılan resepsiyona herhangi bir tazminat da ödenmedi. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur resepsiyon görevlisi, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmadığını, SGK Müfettişleri tarafından işyerinde inceleme yapıldığını öne sürdü. Kendisi dahil 11 işçinin işverene dilekçe vererek sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasını talep ettiklerini, bunun üzerine davalı işveren tarafından davacının işi bırakması için baskı uygulanmaya başlandığını dile getirdi. Yabancı bir müşteriye odasını gösterdiğini, daha sonra resepsiyona indiğini, akabinde müşterinin aşağı inmesi üzerine davacının müşterinin odasını kontrol ettiğini, davalı işverenin de bunu bahane ederek iş akdini sona erdirdiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretin, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti alacağını talep etti. Davalı işveren ise davanın haksız ve kötü niyetli olduğunu, davacının mesai saatleri içerisinde müşteri ile işyeri dahilinde özel ve yakın ilişkiye girdiğini, işyerindeki kamera kayıtlarından davacının bu müşteri ile yakın ve samimi görüntüler sergilediğinin tespit edildiğini kaydetti. Davacının görev yerini terk ettiğini, daha sonra müşteri ile birlikte davalı işyerindeki odaya gittiğini ve orada 20 dakikalık bir zaman geçirdiğini, iş akdinin de davalı işveren tarafından bu nedenlerle haklı olarak feshedildiğini, davacının taleplerinin zaman aşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istedi.
Tarafları dinleyen mahkeme; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davalı otel işletmecisi temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire kararında; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin sıralandığına dikkat çekildi. Haklı fesih halinde savunma alınmasının yasal zorunluluk olmadığı hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi:
“Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren tarafından dosyaya sunulan ve otel güvenlik kamera kayıtlarını içeren CD'nin bilirkişi tarafından çözümlenmiş ve davacının mesaisinin olduğu gündeki görüntülerde; otele gece 02.10'da giriş yapan kadın müşteri ile davacının ilgilendiğinin ve lobide yakınlaştıkları görülmüştür. Kadın müşteri ile birlikte otel odasına girdiklerinin ve 22 dakika odada kaldıklarının, davacının kadın müşteriyi samimi bir şekilde taksiye bindirdiğinin, sonrasında otele dönerek tekrar aynı odaya girdiğinin tespit edildiği anlaşılmıştır. Mahkemece; ‘Dosya içerisinde bulunan davalı işyerindeki kamera kayıtlarına ilişkin CD üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde de davacının mesai saatleri içerisinde kadın müşteri ile samimi görüntüleri olduğu anlaşılsa da; davalı işveren tarafından davacının bu davranışına ilişkin savunmasının alınmasına yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yerleşik Yargıtay İçtihatları’na göre, işçinin savunması alınmadan iş akdinin feshedilmesinin salt bu nedenle geçersiz olduğu, işçinin fesih sebebi sayılan eylemi ile ilgili savunmasının alınmadan belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshedilemeyeceği’ gerekçesi ile kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne karar verilmiştir. Açıklandığı şekilde işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırılık oluşturan güven sarsıcı davranışları işverene haklı fesih imkânı tanımaktadır. Mahkemece davacının doğruluk ve bağlılığa aykırı davranışı tespit edilmiş olup, bu durumda işçinin savunmasının alınmaması feshi haklı olmaktan çıkarmaz. Bu nedenle; mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirmeyle kabulüne karar verilmesi yerinde olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme hükmünün oy birliği ile karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor Rus turistler Uludağ’ın zirvesini dolduracak
YEREL HABERLER Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri ...
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu
YEREL HABERLER Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı ...
Başkan Yılmaz esnafın dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının ...
Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne çıkıyor Payitahtın gizli hazinesi ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne ...
Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
YEREL HABERLER Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların ...
BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
YEREL HABERLER BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü ...
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)
FETÖ itirafçısı eski harp okulu öğrencisi: Konferans için ABD'ye gittiğimde Gülen'in sohbetine götürüldüm
YEREL HABERLER FETÖ itirafçısı eski harp okulu öğrencisi: Konferans ...
70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER 70 yaşında, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın motosiklete çarptığı kaza ...
Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde bulundu
YEREL HABERLER Evinde karantinada olması gerekirken, iş yerinde ...
Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Hindistan Pazarı ve Ticaret Fırsatları webinarı ...
Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa’da esrarla yakalanan 70’lik dede tutuklandı
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
Bursa'da kaçak maske üretim fabrikasına baskın
YEREL HABERLER Bursa'da kaçak maske üretim fabrikasına baskın
Nilüfer’de pancar deposu ortak akılla hizmete sunulacak
YEREL HABERLER Nilüfer’de pancar deposu ortak akılla hizmete ...
Yargıtay’dan ‘manifesto’ niteliğinde cinsel taciz kararı Yargıtay: "Cinsel taciz, çalışma özgürlüğüne de saldırıdır" Kadınları işin ağırlığı değil cinsel taciz yoruyor Kadın işçiyi taciz eden tazminatsız kovulacak Mesai arkadaşını taciz etti, tazminattan da oldu
YEREL HABERLER Yargıtay’dan ‘manifesto’ niteliğinde cinsel taciz ...
Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken görüntülendi
YEREL HABERLER Elektrikli bisikletle 2 yatak birden taşırken ...
9 katlı boş binada çökmeden önce yapılan çalışmaların görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 9 katlı boş binada çökmeden önce yapılan çalışmaların ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X