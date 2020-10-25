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Bursa'da liseli kızların erkek kavgası kamerada

İHA

Bursa'da liseli kızların erkek kavgası kamerada

Bursa'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşananlar kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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