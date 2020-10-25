Bursa'da liseli kızların erkek kavgası kamerada

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Bursa'da lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki grup kızın sokak ortasında tekme tokat kavgası kameraya yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları tahmin edilen iki kız grubu, sokakta iddiaya göre erkek arkadaş nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüşürken, yaşananlar kameraya yansıdı.

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