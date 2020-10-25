CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirterek, "Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, dün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten CHP'li Özkan, "Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-10-25 12:10:51



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