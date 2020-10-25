CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı

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CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şüphe üzerine yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Covid19 salgınına yakalandığını duyuran CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, şu cümleleri kullandı:

"Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri sebebiyle dün yaptırdığım PCR testi (+) çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle."

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