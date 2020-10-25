Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Yörücekler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 BBL 70 plakalı otomobil ile 16 AIR 573 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 BBL 70 plakalı otomobil sürücüsü araçtan fırlayarak yola savrulurken, aynı araçta bulunan 1 kişi ve diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, diğer 3 yaralı ise ambulansla Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER CHP Bursa Milletvekili Özkan, korona virüse yakalandı
CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit edildi
YEREL HABERLER CHP Bursa Milletvekili Özkan'da koronavirüs tespit ...
Bursa'da tarihi fırınlarda saatlerce simit kuyruğu Tahinli pide ve simit alabilmek için yüzlerce metre kuyruk oluştu
YEREL HABERLER Bursa'da tarihi fırınlarda saatlerce simit ...
Bursa'da liseli kızların erkek kavgası kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da liseli kızların erkek kavgası kamerada
Eczacı, kalfasına böbreğini verdi
YEREL HABERLER Eczacı, kalfasına böbreğini verdi
Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında
YEREL HABERLER Bursaspor zorlu Akhisarspor deplasmanında
Değerli elbiseleri ameliyat yaparak çöpe gitmekten kurtarıyor Örücülük mesleğinin son temsilcilerinden olan Mümin Korkmaz büyük rağbet görüyor
YEREL HABERLER Değerli elbiseleri ameliyat yaparak çöpe gitmekten ...
Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı Dar gelirli ailelerin baklava alamamasından etkilendi, askıda baklava uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Bursa'da askıda baklava uygulaması başladı Dar ...
Çocuk Meclisi Evi’nde yapacaklarını planladılar
YEREL HABERLER Çocuk Meclisi Evi’nde yapacaklarını planladılar
Korona virüsten ölen gencin son sözleri yürek dağladı 33 yaşında korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden genç mobilyacının son sözleri, "Şükürler olsun iyi olacağım inşallah. Hepinizi seviyorum, dua bekliyorum" oldu.
YEREL HABERLER Korona virüsten ölen gencin son sözleri yürek ...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak Müşteriyle yakınlaşmak işten atılma sebebi Hizmet sektöründe emsal karar
YEREL HABERLER Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal ...
Maskesiz yakalanan gencin bahanesi cezadan kurtarmadı
YEREL HABERLER Maskesiz yakalanan gencin bahanesi cezadan kurtarmadı
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor Rus turistler Uludağ’ın zirvesini dolduracak
YEREL HABERLER Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri ...
Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
YEREL HABERLER Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada (2)
Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu
YEREL HABERLER Bunun adı vahşet Başından vurulmuş yavru yunus balığı ...
Başkan Yılmaz esnafın dinledi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz esnafın dinledi
Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının yapıldığı görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa’da çöken 9 katlı binanın yıkım çalışmalarının ...
Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne çıkıyor Payitahtın gizli hazinesi ortaya çıkıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk idare merkezi ‘Bey Sarayı’ gün yüzüne ...
Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
YEREL HABERLER Başından vurulmuş ölü yavru yunus, sahile vurdu
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ: 83-70
Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların tedbirsiz davranışları tedirgin etti
YEREL HABERLER Vaka sayısının arttığı Bursa´da vatandaşların ...
BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
YEREL HABERLER BUTGEM'den B Gazete'ye ödül
Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü anlar kamerada
YEREL HABERLER Metrelerce sürüklendiler İki kardeşin ölümden döndüğü ...
Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ (FOTOĞRAFLAR)

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X