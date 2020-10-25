Motosiklet üzerinde 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

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Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 3'ü çocuk 5 kişinin motosikletteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi İzmir Yolu Caddesi´nde, 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu motosiklet, şehir merkezine doğru giderken çevredeki 1 kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 1 çocuğun motosiklet sürücüsünün önünde durduğu, 2 çocuk ve 1 kadının da sürücünün arkasında oturduğu görüldü. Şaşkın bakışlara aldırmayan motosiklettekiler, tehlikeye aldırmadan yolculuklarına devam etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-10-25 13:36:53



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