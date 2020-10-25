Bursaspor'da test sonuçları negatif

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Bursaspor Kulübü, takıma yapılan Covid19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü'nden test sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimize yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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