Bursa'da ölümüne yolculuk kamerada

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Bursa'da ölüme davetiye çıkartmaya devam eden gençler bu sefer de belediye otobüsünün arkasına patenle takıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde sefer yapan özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenleriyle kayan genç adeta ölüme davetiye çıkardı. Diğer araç sürücüsü ve vatandaşların tepkisini dikkate almayan gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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