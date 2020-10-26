Bursa'da tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Bursaİzmir yolu Gölyazı Mevkisi'nde meydana geldi. Dorseli tırın yan yatması sonucu yol araç trafiğine kapandı. Polis ekiplerinin güvenlik önlem aldığı yolda yan yatan tır kaldırıldıktan sonra ulaşım yeniden açıldı.
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