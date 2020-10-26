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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestel’in vitrini yenilendi

İHA

Kestel’in vitrini yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kestel ilçesinde Ankara yolu üzerinden Vani Mehmet Mahallesi’ne kadar uzanan Mandıras Deresi kenarındaki yaklaşık 14 dönüm alanı ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştürdü.
‘Yeniden yeşil Bursa’ hedefiyle Millet Bahçesi, Çekirge Teras, Gökdere ve Vakıf Kent Parkı gibi büyük ölçekli parkları Bursa’ya kazandırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun yanında tüm ilçeleri düzenlenmiş nitelikli yeşil alanlarla buluşturmaya devam ediyor. Kestel ilçesinden geçen Mandıras Deresi’nin Vani Mehmet Mahallesi’nden Ankara yoluna kadar uzanan yaklaşık 1,5 kilometrelik etabında yapılan rekreasyon çalışmaları, bölgede yaşanan değişimi de gözlen önüne serdi. Hat boyunca atıl halde duran, zaman zaman yayaların geçmekten bile çekindiği yaklaşık 14 bin metrekarelik alan yürüyüş ve koşu parkurları, spor aletleri, otopark alanları, tretuvar düzenlemeleri ve toplamda 9 bin metrekarelik yeşil alanıyla Kestel ilçesine değer kattı.
Geçtiğimiz aylarda Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile birlikte bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmaları kısa zamanda bitip, alanı kullanıma açmayı hedeflediklerini söylemişti. Salgın süreci sebebiyle bir miktar geciken çalışmalar tamamlandı ve Mandıras Deresi Rekreasyon alanı ilçe halkının kullanımına açıldı. Bursa’da en önemli önceliklerinin çevre olduğunu çünkü çevresel değerlerin gelecekten emanet alındığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında çevreye duyarlı bir yönetim anlayışı geliyor. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalarla Bursa’nın yaşanılabilir bir kent olması noktasında önemli gayretler içindeyiz. Arıtma tesisleri, dere ıslah çalışmaları, kente yeni yeşil alan kazandırma çalışmaları, park alanları oluşturma, cadde ve sokakların estetik kaygılarla yeniden düzenlenmesi, meydan düzenlemeleri gibi birçok alanda çevresel yatırımlar yapıyoruz. Kestel ilçemizde de Mandıras Deresi kenarında yaklaşık 14 bin metrekarelik atıl bir alan vardı. Şimdi burası ilçemize değer katan ayrıcalıklı bir yaşam alanına dönüştü. Kestel’e hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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