Yıldırımlılar soruyor başkan cevaplıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal medya platformları üzerinden ilçe sakinlerinden gelen sorulara cevap veriyor.

İnsan odaklı yönetişim anlayışı kapsamında, vatandaşların yönetime katılımını artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve taleplerine kısa süre içerisinde yanıt vermek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Yıldırım Belediyesi’nde Başkan Oktay Yılmaz, ‘Başkanla Soru Cevap’ etkinliği gerçekleştiriyor. Göreve geldiği günden bu yana sahadan kopmadan ilçe sakinleriyle bir araya gelen, esnafın dertlerini dinleyen, toplumun tüm kesimlerine kucak açan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sosyal medya hesaplarına ilçe sakinlerinden gelen sorulara bizzat yanıt veriyor, talep ve sorunlarına anında çözüm üretiyor. Cuma günleri saat 19.00 ile 20.00 saatleri arasında sosyal medya hesaplarından Yıldırımlılar, soru ve taleplerini doğrudan Başkan Yılmaz’a ulaştırma imkanı buluyor. Başkan Oktay Yılmaz’ın video paylaşımının altına vatandaşların sorularını iletiyor, Başkan Yılmaz da ilçe sakinlerinden gelen sorulara yorum olarak cevap veriyor. İki haftadır gerçekleştirilen ‘Başkanla Soru Cevap’ etkinliğine ilçe sakinleri de büyük ilgi gösteriyor.

Yıldırım’ı büyük bir aile olarak değerlendirdiklerini ve bu ailenin tüm fertlerinin yönetimin içerisinde aktif olarak yer almasını istediklerini aktaran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizin yakın ilgisine mazhar olduk. Her fırsatta mahallelerimizde ilçe sakinlerimizle buluştuk, esnafımızla dertleştik, sorunlara ve taleplere doğrudan cevap verdik. Bu çerçevede Yıldırımlıları yönetime dahil etmek, ilçemizin her ferdine ulaşmak ve onların taleplerini doğrudan almak adına projeler uygulamaya koyuyoruz. Bu kapsamda teknolojik fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmek adına başlattığımız ‘Başkanla Soru Cevap’ etkinliğimizle hemşehrilerimize ulaşıyoruz. Henüz iki kez gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterdi, yüzlerce sorusunu iletti. İletilen tüm sorunlara cevap vermeye gayret ediyorum. Hemşehrilerimizi sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeye ve her Cuma 19.0020.00 saatleri arasında gerçekleştireceğimiz etkinliğimize katılarak yönetimde söz sahibi olacak fikirlerini ve varsa sorunları ile taleplerini iletmeye davet ediyorum. Amacımız en doğru hizmeti en kısa süre içerisinde uygulamaya koyarken hemşehrilerimizden gelen talep ve öneriler ışığında şehrimizin yönetimine yön vermek” ifadelerini kullandı.

