Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi´nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-10-26 09:52:18



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