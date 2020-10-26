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Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

DHA

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada


Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA) BURSA´da, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, giden patenli gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. 
Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Caddesi´nde giden patenli genç, bir ara özel halk otobüsünün arkasına tutunarak, yolculuk etti. Yaklaşık 2 kilometre otobüs ile birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornalarına ise kulak asmadı. Hem kendisini hem de sürücüleri tehlikeye düşüren gencin yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2020-10-26 09:52:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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